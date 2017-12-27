Петербуржец обокрал мать-пенсионерку на 53 тысячи рублей

В Невском районе безработный сын ограбил пожилую мать.

Петербургская пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже, совершенной ее сыном. По информации от пожилой женщины, родственник отобрал у жертвы золотую цепочку с крестиком и кулоном с бирюзой. Мужчина напал на мать на лестничной клетке в доме по улице Евдокима Огнева.

Сообщается, что преступник проживает в той же квартире, что и 60-летняя пострадавшая. Злоумышленник изначально требовал с жертвы деньги, но их у старушки не оказалось. Тогда сын решил не жалеть мать и соврал с ее шеи украшение. Сумма ущерба оценена в 53 тысячи рублей.

Делом занимаются правоохранительные органы.