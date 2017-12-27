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Петербуржец обокрал мать-пенсионерку на 53 тысячи рублей
Сегодня, 13:18
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lesjasap
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Петербуржец обокрал мать-пенсионерку на 53 тысячи рублей

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В Невском районе безработный сын ограбил пожилую мать.

Петербургская пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже, совершенной ее сыном. По информации от пожилой женщины, родственник отобрал у жертвы золотую цепочку с крестиком и кулоном с бирюзой. Мужчина напал на мать на лестничной клетке в доме по улице Евдокима Огнева. 
 
Сообщается, что преступник проживает в той же квартире, что и 60-летняя пострадавшая. Злоумышленник изначально требовал с жертвы деньги, но их у старушки не оказалось. Тогда сын решил не жалеть мать и соврал  с ее шеи украшение. Сумма ущерба оценена в 53 тысячи рублей. 
 
Делом занимаются правоохранительные органы. 
Теги: бирюза , золотая цепочка , иконка , кража , крестик , кулон , невский район , ограбление , украшение , улица евдокима огнева
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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