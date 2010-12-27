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Петербуржец незаконно поставила на миграционный учет 40 приезжих
Сегодня, 12:12
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Rybka123

Петербуржец незаконно поставила на миграционный учет 40 приезжих

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который поставил на миграционный учет больше десяти приезжих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В управлении рассказали, что петербуржца взяли под стражу в многофункциональном центре Адмиралтейского района. Нарушитель, в обход миграционного законодательства, пытался поставить на учет двадцать приезжих. За свои услуги задержанный брал с людей деньги. Известно, что ранее он уже зарегистрировал примерно сорок иностранных граждан.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV

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Теги: гу мвд, миграционный учет, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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