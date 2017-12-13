Петербуржец, насмерть задавивший пенсионерку, получил 1,5 года колонии

Мужчина сдавал задним ходом и не заметил пожилую женщину.

Сегодня, 22 февраля, суд Петербурга вынес приговор по делу о сбитой пенсионерки в Московском районе на Новоизмайловском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Авария произошла в августе 2017 года на боковом проезде Новоизмайловского проспекта. Суд установил, что петербуржец, находясь за рулем своего автомобиля, сдавал назад и своевременно не заметил пешехода.

В результате наезда, 81-летняя женщина получила многочисленные травмы, которые расценивались как тяжкий вред здоровью, и скончалась от них в больнице.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления в соответствии с ч.3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. А также удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Говорится в сообщении пресс-службы

Отметим, что обвиняемый Захар Рыжыков ранее имел судимость.