Петербуржец хотел заказать убийство брата, но столкнулся с вымогателями

Группа злоумышленников вымогала деньги и угрожала петербуржцу, который решил заказать убийство своего брата. В итоге он отдал знакомому деньги и имущество, а позже сдал его ФСБ.

Странную и весьма запутанную историю рассматривал Выборгский районный суд Петербурга. За простым делом о вымогательстве скрывались и заказное убийство, и поджег автомобиля.

А началось все в 2015 году, когда петербуржец побоялся проблем с разделением наследства со своим сводным братом. В итоге он заказал его убийство за 13 миллионов. Он договорился с человеком и передал ему 31 тысячу долларов и переписал на него земельный участок. Однако потенциальный убийца не стал выполнять преступное поручение.

В августе 2016 "убийца" захотел больше денег и обсудил со своим знакомым возможные схемы вымогательства. Ведь ему были известный постыдные тайны петербуржца. Его товарищ привлек к делу Владимира Чикова. А тот придумал план и подключил еще одного человека к делу.

Петербуржца начали запугивать липовым сотрудников ФСБ. Подставное лицо убеждало мужчину, что в ведомстве находятся материалы о его намерении убить своего брата. "ФСБшник" предложил за 20 миллионов не разглашать данные и замять несуществующее дело. Потерпевший согласился, но попросил снизить сумму до 12 миллионов. Но под постоянными угрозами петербуржец испугался и уехал из страны со своей семьей. А уже в сентябре он вернулся в Россию и пошел в ФСБ.

В это время у вымогателей уже кончилось терпение. Они начали угрожать своей жертве и членам его семьи. В качестве подтверждения своих слов подожгли Porsche Cayenne жены потерпевшего, ворота и забор их загородного дома. В ходе разбирательства ФСБ смогли поймать подозреваемых. В отношении всех завели уголовные дела. Чиков заключил досудебное соглашение. Суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Кроме того, ему придется выплатить 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.