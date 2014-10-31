Петербуржцу вручили повестку на приеме у терапевта

У мужчины тяжелая форма бронхиальной астмы.

Петербуржцу с тяжелой формой бронхиальной астмы вручили повестку на приеме у терапевта. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам Алексея, врач взял в руки телефон, якобы произнес "фразу-пароль", а затем вошли медсестра и высокий мужчина в белом халате с повесткой в руках: "По закону Российской Федерации вы обязаны явиться в военкомат для уточнения данных".

Петербуржец расписался в повестке, зная, что служить не сможет. У него уже есть инвалидность по этому заболеванию, но он ее не продлевал.

В военкомате Красногвардейского района рассказали, что так работает администрация, она помогает военному комиссариату. В администрации уточнили, что это не мобилизационная повестка, а приглашение в военкомат для сверки документов. Например, гражданину необходимо явиться в военкомат, чтобы принести справку об ограничениях по состоянию здоровья".

Фото: Piter.tv

