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Петербуржцы увидели на Софийской улице прихрамывающего волка
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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Петербуржцы увидели на Софийской улице прихрамывающего волка

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На юге города в Петербург попал лесной хищник в поисках пищи.

Как сообщает “Петербургский дневник”, жители Петербург заметили на территории города лесного волка. Дикое животное находилось на Софийской улице во Фрунзенском районе.
 
По сведений от очевидцев событий, зверь пробегал около автозаправочной станции. Отмечается, что волк прихрамывал и пытался рыться в снегу, чтобы добыть пропитание. 
 
Подобный выход животного к людям в Северной столице - редкое явление. Встретить хищника в пределах города практически невозможно. Вероятно, проблемы с лапой заставили “ночного гостя” наведаться к людям.
Теги: волк , дикое животное , купчно , софийская улица , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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