Петербуржцы возмущены пробками вокруг Тучкова моста

Открытие Тучкова моста после ремонта не прибавило позитива в жизни простых петербуржцев. Люди жалуются на пробки в районе переправы.

В Петербурге с утра наблюдаются серьезные дорожные заторы в районе Тучкова моста. Как пишет "Мойка78", с утра самым проблемным участком было пересечение Тучкова и проспекта Добролюбова.

Автолюбители Северной столицы делятся своим возмущением в социальных сетях. Они жалуются на светофор у Тучкова моста, который горит красным светом 100 секунд, и лишь 10 секунд горит зеленым светом. В комментариях люди в шутку просят закрыть Тучков мост обратно.

Напомним, что в эту субботу, 18 ноября, Тучков мост открыли после длительной реконструкции. Ремонт переправы был закончен на 5 месяцев раньше срока.