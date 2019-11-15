Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Больше всего людей оказалось на Лиговском проспекте.

В образовавшихся очередях к пунктам обмена валюты петербуржцы читали новости про обвал рынка.

Очевидцы засняли столпотворение днем 9 марта. В очереди на Лиговском проспекте стояло примерно 30 человек. Также много людей собралось у станции метро "Владимирская".

В своем Twitter муниципальный депутат МО Лиговка-Ямская Александр Изотов также поделился видеозаписью длинной очереди.

"Продают, в лучших традициях, по новой цене — 75 рублей, а скупают по старой — 67 рублей", — прокомментировал он.

Ранее мы писали, что в Петербурге евро продают за 90 рублей.

Фото: pixabay