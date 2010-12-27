Время загорать: петербуржцы "ловили" погоду 8 февраля

В Петербурге люди вышли на пляж в зимний солнечный день.

В Северной столице 8 февраля выдалось солнечным. Для жителей Санкт-Петербрга такое явления весьма редкое, однако просто фотографировать яркий шарик и радоваться погоде не для петербуржцев. Многие из местных жителей отправились на известный пляж рядом с Петропавловской крепостью "ловить" лучи солнца.

Очевидец поделился снимком с места солнечной ванны. По загарающим людям трудно определить, что на улице минусовая температура воздуха и еще вчера шел снегопад. Стоит отметить, что на пляже замечены в основном пожилые люди.

Александр Колесов, главный синоптик Петербрга сообщил, что с 8 на 9 февраля ожидается самая холодная ночь. Температура воздуха достигнет минус 15 градусов. Оставшуюся неделю на улице не будет холоднее минус 3-7 градусов.

Фото: Сей час в Петербурге