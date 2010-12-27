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Время загорать: петербуржцы "ловили" погоду 8 февраля
Вчера, 17:28
0
Shdaria
641

Время загорать: петербуржцы "ловили" погоду 8 февраля

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В Петербурге люди вышли на пляж в зимний солнечный день.

В Северной столице 8 февраля выдалось солнечным. Для жителей Санкт-Петербрга такое явления весьма редкое, однако просто фотографировать яркий шарик и радоваться погоде не для петербуржцев. Многие из местных жителей отправились на известный пляж рядом с Петропавловской крепостью "ловить" лучи солнца.

Очевидец  поделился снимком с места солнечной ванны. По загарающим людям трудно определить, что на улице минусовая температура воздуха и еще вчера шел снегопад. Стоит отметить, что на пляже замечены в основном пожилые люди. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербрга сообщил, что с 8 на 9 февраля ожидается самая холодная ночь. Температура воздуха достигнет минус 15 градусов. Оставшуюся неделю на улице не будет холоднее минус 3-7 градусов. 

Фото: Сей час в Петербурге

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Теги: новости петербург , новости спб , петербург , петропавловка , солнце в петербурге
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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