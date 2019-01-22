В сентябре в Петербурге солнце светило все 30 дней

В течение 25 дней этого месяца осадков в городе не было, в отдельные дни отмечались только следы дождя.

Главный синоптик Петербурга подвел погодные итоги сентября. Данными специалист поделился 1 октября в своем tg-канале.

Средняя температура месяца составила +17 градусов, перекрыв рекорд прошлого года на 0,6 градуса. Кроме того, зафиксированы очень высокие суммы дневных и ночных температур.

В течение 25 дней этого сентября осадков в Петербурге не было, в отдельные дни отмечались только следы дождя.

Но в последние четыре дня их выпало достаточно для того, чтобы сентябрь ушел из разряда самых сухих и занял всего лишь 20 место. Но дефицит осадков в сентябре остается, и 49% от месячной нормы тому подтверждение. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Солнечное сияние – абсолютный рекордсмен для месяца. Количество солнечных часов – 215,8, а дней – 30.

Фото: Piter.TV