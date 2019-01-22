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В сентябре в Петербурге солнце светило все 30 дней
Сегодня, 15:01
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В сентябре в Петербурге солнце светило все 30 дней

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В течение 25 дней этого месяца осадков в городе не было, в отдельные дни отмечались только следы дождя.

Главный синоптик Петербурга подвел погодные итоги сентября. Данными специалист поделился 1 октября в своем tg-канале. 

Средняя температура месяца составила +17 градусов, перекрыв рекорд прошлого года на 0,6 градуса. Кроме того, зафиксированы очень высокие суммы дневных и ночных температур. 

В течение 25 дней этого сентября осадков в Петербурге не было, в отдельные дни отмечались только следы дождя. 

Но в последние четыре дня их выпало достаточно для того, чтобы сентябрь ушел из разряда самых сухих и занял всего лишь 20 место. Но дефицит осадков в сентябре остается, и 49% от месячной нормы тому подтверждение.  

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Солнечное сияние – абсолютный рекордсмен для месяца. Количество солнечных часов – 215,8, а дней – 30. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, солнце в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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