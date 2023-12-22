В марте в Петербурге солнце светило 28 часов

Кроме того, отмечается, что в начале весны не было осадков.

В первой декаде марта солнце в Петербурге светило 28 часов. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале 11 марта.

Кроме того, отмечается, что в начале весны не было осадков.

Получается, что вся декада в Санкт-Петербурге практически сухая и аналогов таких не так уж и много, а самые сухие периоды отмечены ближе к середине прошлого века. Только в 1960 году в первой декаде марта осадков в Ленинграде не было совсем. Александр Колесов, синоптик

Помимо этого, специалист поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю. В начале недели особых изменений не ожидается: над регионом все еще стоит антициклон, поэтому осадков нет, ночью останется небольшой "минус", а днем – слабый "плюс". В ближайшие дни температура воздуха в городе повысится днем до +3…+6 градусов.

Влияние циклона станет заметным во второй половине недели. Оно начнется с усиления ветра, после этого придет атмосферный фронт, из-за чего первые осадки в Петербурге ожидаются в четверг. Снег будет переходить в дождь.

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Фото: Piter.TV