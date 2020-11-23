Петербуржцы стали свидетелями перевозки танков в Кировском районе

На фотографию попало 9 танков. На самом деле, скорее всего, их было еще больше.

Жители муниципального округа "Ульянка" на юго-западе Петербурга 11 апреля заметили танки на железной дороге. По словам пользователей, в этом нет ничего необычного.

Всю жизнь живу в Ульянке, военную технику постоянно возят...

Везут как обычно на Кировский завод на капитальный ремонт. Всю жизнь возили, с семидесятых годов. прокомментировали фотографии петербуржцы.

Некоторые предположили, что танки везут для подготовки ко Дню Победы. На протяжении апреля на Дворцовой площади будут идти тренировки. Первая тренировка экипажей военной техники прошла еще в марте. В Параде Победы примут участие свыше ста военнослужащих ЗВО и порядка 150 единиц техники, среди которых значатся танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

По всей России сейчас проходят проверки боевой готовности вооруженных сил.

Фото: ВКонтакте / Ульянка