Петербуржцы смогут увидеть автомобили и мотоциклы 70-х годов

Выставка пройдет 7-9 сентября на территории "Порта Севкабель".

Жителям Северной столицы покажут интерактивную выставку "Original Meet", посвященную культуре 70-ых годов. На мероприятии петербуржцы смогут увидеть классические автомобили и мотоциклы, массовую культуру и моду 50-летней давности.

Специально для выставки организаторы привезут эксклюзивные мото-проекты из России, Белоруссии, Финляндии, Эстонии и других стран.

Помимо изучения ретротранспорта, посетители "Original Meet" смогут принить участие в соревновании по пинг-понгу, заняться скейтбордингом, посетить фудкорт, а также взглянуть не творчество современных художников и фотографов. На территории также будет работать маркет одежды и винтажных аксессуаров из 70-х, барбершопы и студии тату.

"Original Meet" пройдет 7-9 сентября, на обновлённой территории пространства "Порт Севкабель".