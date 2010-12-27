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Петербуржцы смогут увидеть автомобили и мотоциклы 70-х годов
Сегодня, 11:57
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Rybka123
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Петербуржцы смогут увидеть автомобили и мотоциклы 70-х годов

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Выставка пройдет 7-9 сентября на территории "Порта Севкабель". 

Жителям Северной столицы покажут интерактивную выставку "Original Meet", посвященную культуре 70-ых годов. На мероприятии петербуржцы смогут увидеть классические автомобили и мотоциклы, массовую культуру и моду 50-летней давности. 

Специально для выставки организаторы привезут эксклюзивные мото-проекты из России, Белоруссии, Финляндии, Эстонии и других стран. 

Помимо изучения ретротранспорта, посетители "Original Meet" смогут принить участие в соревновании по пинг-понгу, заняться скейтбордингом, посетить фудкорт, а также взглянуть не творчество современных художников и фотографов. На территории также будет работать маркет одежды и винтажных аксессуаров из 70-х, барбершопы и студии тату.

"Original Meet" пройдет 7-9 сентября, на обновлённой территории пространства "Порт Севкабель". 

Теги: выставка ретро автомобилей , новости санкт петербург , порт севкабель
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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