Петербуржцы смогут передать показания счетчиков воды через Instagram

Нововведение позволит оперативно выбрать нужный раздел на сайте.

Пользователи Instagram смогут платить за горячую воду с помощью приложения. "ТЭК СПб" внедрило на своей странице мультифункциональную ссылку, благодаря которой можно быстро передать показания счетчиков, сообщила пресс-служба предприятия.

Петербуржцам не нужно будет тратить время на поиск нужной странице на сайте "ТЭК". Мультиссылка в профиле в Instagram позволит попасть на нужные пользователю разделы сайта или подписаться на аккаунты теплоэнергетической компании в социальных сетях. В два клика также можно связаться с консультационным центром предприятия, который готов ответить на сообщения подписчиков в социальной сети.

В конце июля компания первой запустила автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника "Алиса". Как рассказали в пресс-службе предприятия, "ТЭК" планирует внедрение разных передовых новинок, облегчающих и упрощающих коммуникацию с горожанами. В том числе может быть задействован канал в Telegram.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту Gram.

Фото: "ТЭК СПб"