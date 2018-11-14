Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту Gram

Это может произойти в течение ближайших двух месяцев.

Операторы мессенджера Telegram планируют выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram. Это может произойти в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на три источника из числа инвесторов.

По имеющимся данным, Telegram планирует сделать транзакции с использованием Gram доступными от 200 млн до 300 млн пользователей приложения. Gram по структуре будет похож на биткойн, однако с его помощью будет легче избегать мер государственного надзора.

Управлять новой криптовалютой будут с помощью децентрализованной сети компьютеров. В отличие от операторов Facebook, объявивших о выпуске криптовалюты Libra в 2020 году, в Telegram действуют скрытно.

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Видео: YouTube/DeCenter