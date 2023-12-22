Петербуржцы смогут бесплатно отправить открытки в Доме книги

Акцию приурочили к 8 Марта.В эпоху цифровых технологий петербуржцам будет приятно вспомнить традицию написания поздравительного письма.

В Доме Книги петербуржцы смогут отправить поздравительные открытки матерям, сестрам, дочерям и подругам. В городе на Неве пройдет акция, приуроченная к 8 Марта. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Акция стартует 7 марта в 10:00. Открытку можно отправить бесплатно. Горожане имеют возможность отправить поздравление в любую точку страны. Открытки отличаются уникальным дизайном.

Акция завершится, когда закончится тираж. В эпоху цифровых технологий петербуржцам будет приятно вспомнить традицию написания поздравительного письма, считают организаторы.

Ранее мы писали, что Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

Фото: Unsplash