Стало известно, как петербургский транспорт будет работать в праздничные выходные

Комитет по транспорту рассказал о работе общественного транспорта в Петербурге в предстоящие праздничные и выходные дни.

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать:

– с 8 по 10 марта – по графику воскресенья. Более подробное расписание движения наземного транспорта можно посмотреть на Портале общественного транспорта.

Метрополитен Петербурга будет работать:

– 8 марта – по графику субботы

– 9 и 10 марта – по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда будут работать:

– 8 и 9 марта – по графику субботы;

–10 марта – по графику воскресенья.

Фото: Piter.tv