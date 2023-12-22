Стало известно, как петербургский транспорт будет работать в праздничные выходные

Комитет по транспорту рассказал о работе общественного транспорта в Петербурге в предстоящие праздничные и выходные дни.
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать:
– с 8 по 10 марта – по графику воскресенья. Более подробное расписание движения наземного транспорта можно посмотреть на Портале общественного транспорта.
Метрополитен Петербурга будет работать:
– 8 марта – по графику субботы
– 9 и 10 марта – по графику воскресенья.
Пригородные электропоезда будут работать:
– 8 и 9 марта – по графику субботы;
–10 марта – по графику воскресенья.
Фото: Piter.tv
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