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Стало известно, как петербургский транспорт будет работать в праздничные выходные
Сегодня, 16:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, как петербургский транспорт будет работать в праздничные выходные

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Комитет по транспорту рассказал о работе общественного транспорта в Петербурге в предстоящие праздничные и выходные дни.

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать:
– с 8 по 10 марта – по графику воскресенья. Более подробное расписание движения наземного транспорта можно посмотреть на Портале общественного транспорта.

Метрополитен Петербурга будет работать:
– 8 марта – по графику субботы
– 9 и 10 марта – по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда будут работать:
– 8 и 9 марта – по графику субботы;
–10 марта – по графику воскресенья.

Фото: Piter.tv

Теги: 8 марта, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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