В Петербурге и области пользователи столкнулись со сбоями мобильного интернета
Сегодня, 12:31
Сбой произошёл на фоне утреннего режима воздушной опасности, введенного в Ленобласти.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мессенджеров утром 6 декабря. Как свидетельствуют данные сервисов мониторинга сбоев, около 10:00 было зафиксировано около 40 жалоб на неработающий интернет и невозможность отправки сообщений.

У многих зависал мессенджер Telegram, перестали приходить уведомления. При этом доступ к сайтам из "белого списка" Минцифры сохранялся. Сбои произошли на фоне утреннего режима воздушной опасности, который был введен в Ленинградской области в 6:09 из-за угрозы беспилотников. Как ранее предупреждали власти, в таких условиях мобильная связь и интернет могут работать с перебоями. Угроза была отменена примерно через 3,5 часа после начала, около 9:40.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы столкнулись со сбоем в работе мобильного интернета 1 декабря.

Фото:  Piter.TV

