Петербуржцы получили коммунальные счета с предупреждением о мошенниках

В апрельских квитанциях, которые рассылает петербуржцам городской вычислительный центр ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", содержатся предупреждения от полиции следующего содержания, сообщают "Санкт-Петербургские ведомости":

- Не открывайте дверь незнакомым людям, предлагающим бесплатную проверку счетчиков или замену окон;

- Не доверяйте информации, если вам сообщают, что родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма денег;

- Не соглашайтесь на приглашение принять участие в розыгрыше призов;

- Не доверяйте информации, что у вас или родственников обнаружена опасная болезнь и нужны деньги на лечение или покупку дорогих лекарств;

- Не доверяйте звонкам неизвестных лиц под предлогом блокировки банковских карт.