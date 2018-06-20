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Петербуржцы получили коммунальные счета с предупреждением о мошенниках
Сегодня, 15:06
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nlipskaya

Петербуржцы получили коммунальные счета с предупреждением о мошенниках

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В нижней части «розовых квитанций» содержится информация, которую расчетный центр ВЦКП опубликовал по инициативе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В апрельских квитанциях, которые рассылает петербуржцам городской вычислительный центр ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", содержатся предупреждения от полиции следующего содержания, сообщают "Санкт-Петербургские ведомости":

- Не открывайте дверь незнакомым людям, предлагающим бесплатную проверку счетчиков или замену окон;

- Не доверяйте информации, если вам сообщают, что родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма денег;

- Не соглашайтесь на приглашение принять участие в розыгрыше призов;

- Не доверяйте информации, что у вас или родственников обнаружена опасная болезнь и нужны деньги на лечение или покупку дорогих лекарств;

- Не доверяйте звонкам неизвестных лиц под предлогом блокировки банковских карт.

Как отметили в ВЦКП, данное предупреждение носит информационный характер, а нижняя лицевая часть "розовой квитанции" специально отведена под публикацию социально значимых сообщений от органов государственной власти.

Квитанции содержат много полезной информации. Вся лицевая сторона — это информационные сообщения. Многие даже не знают, как обратится в свою управляющую организацию, а на лицевой стороне в средней части под штрих-кодом есть всё необходимое, телефон бухгалтерии управляющей организации или ГУЖА, адрес и часы приёма, телефон аварийной службы, -

пояснили в ГУП ВЦКП.

При этом, наличие и объем публикуемой информации определяют сами управляющие компании, которые и предоставляют её вычислительному центру для включения в счета.

Теги: глава гу мвд по петербургу и ленобласти, гуп вцкп жилищное хозяйство, розовые квитанции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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