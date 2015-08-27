Петербуржцы поддержали возвращение исторического названия Красногвардейскому переулку

Головинский переулок стал Красногвардейским в 1922 году.

Около 85% петербуржцев поддержали возвращение Красногвардейскому переулку его исторического названия Головинский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого на официальном сайте городского правительства.

Опрос подтвердил: возвращение исторических имен востребовано обществом и полностью обосновано Кирилл Страхов, президент Фонда развития городского самоуправления "1870".

Напоним, что переулок переименовали в Красногвардейский в 1922 году.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Одоевского установили 170 новых светильников. По окончанию работ над улице Одоевского исчезли полтора километра сетей уличного освещения.

Фото: Piter.TV