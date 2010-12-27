Петербуржцы с ишемическим инсультом получат бесплатные лекарства

Пациенты будут получать помощь за счет городского бюджета в течение года.

В Петербурге расширили категорию граждан, которые имеют право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета города в 2019 году. В их число вошли пациенты, перенесшие ишемический инсульт. Предполагается, что они будут обеспечены лекарствами в течение года. Соответствующие изменения внесли в Социальный кодекс Петербурга, сообщил пресс-центр городской администрации.

По данным неврологических отделений сосудистых центров Петербурга, доля повторных ишемических инсультов в 2018 году достигла 21% (до 3 тыс. человек в год). Изменения в законодательстве могут снизить этот показатель.

Частота развития повторных инсультов в северной Европе – 10-12%.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что россияне с 2020 года смогут возвращать деньги, потраченные на лекарства.

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