Россияне с 2020 года смогут возвращать деньги, потраченные на лекарства

Сейчас тоже есть такой вычет, но его можно получить только за медикаменты, которые внесены в перечень правительства РФ.

Сенаторы на заседании одобрили закон о распространении вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) на ряд социальных выплат, включая покупку лекарств по рецепту врача.

Сейчас тоже есть такой вычет, но его можно получить только за медикаменты, которые внесены в перечень правительства РФ (более 400 наименований). После изменений вернуть деньги можно будет за любые лекарства. Однако, их размер не должен превышать 120 тысяч рублей в год.

Также сенаторы уточнили перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ. Это доходы, полученные в связи с рождением ребенка, оплата отпуска по уходу за ребенком-инвалидом, ежегодная выплата почетны донорам.

В прошлом году эксперт рассказывал, как России избежать повышения НДФЛ.

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