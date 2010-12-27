Эксперт рассказал, как России избежать повышения НДФЛ

Известный экономист назвал три способа, которые позволят правительству России не повышать процент НДФЛ.

У правительства РФ есть возможность избежать повышения НДФЛ с 13 до 15 процентов. Так считает экономист из РАНХиГС Алисен Алисенов. В интервью ФБА "Экономика сегодня" он предложил три варианта усиления бюджета без жесткой налоговой реформы.

Во-первых, немалая часть госрасходов сегодня избыточна, поэтому по многим статьям затрат из казны можно найти резервы от 5% до 15%. Теперь что касается повышения администрования налогов. Согласно отчету Налоговой службы в 2017 году общие налоговые поступления выросли на 2,8 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей является вкладом администрирования. Предложения Силуанова по обелению экономики могут стать серьезными ресурсами для налоговых поступлений. Здесь лучше совсем воздержаться от увеличения налогов , так как они всегда тормозят деловую активность. Алисен Алисенов, доцент РАНХиГС

Эксперт также поставил под сомнение целесообразность существующей системы налоговых льгот. В текущей ситуации бюджет РФ недополучает 3-3.5 трлн рублей в год именно по этой статье. В критическом случае правительство сможет воспользоваться этим резервом, если уберет наименее эффективные из существующих льгот.