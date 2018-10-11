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Петербуржцы ожидают лунное затмение
Сегодня, 23:06
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arteliseev

Петербуржцы ожидают лунное затмение

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Частичное лунное затмение произойдёт в ночь с 16 на 17 июля

Во вторник, 16 июля, портал РИА Новости опубликовал интервью с крымским астрономом Александром Якушечкиным, в котором он рассказал о частичном лунном затмении, которое произойдёт в ночь с 16 на 17 июля.

Необычное явление можно будет увидеть практически на всей территории России, но наиболее удачные условия для наблюдения  будут в Крыму и на Северном Кавказе. Максимальная  фаза затмения наступит 17 июля в 00.31 по московскому времени. 

Обратим внимание, что следующее зрелищное затмение произойдёт лишь через шесть лет. 

Фото: Pixabay

Теги: затмение, луна, небесное явление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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