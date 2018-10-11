Петербуржцы ожидают лунное затмение

Частичное лунное затмение произойдёт в ночь с 16 на 17 июля

Во вторник, 16 июля, портал РИА Новости опубликовал интервью с крымским астрономом Александром Якушечкиным, в котором он рассказал о частичном лунном затмении, которое произойдёт в ночь с 16 на 17 июля.

Необычное явление можно будет увидеть практически на всей территории России, но наиболее удачные условия для наблюдения будут в Крыму и на Северном Кавказе. Максимальная фаза затмения наступит 17 июля в 00.31 по московскому времени.

Обратим внимание, что следующее зрелищное затмение произойдёт лишь через шесть лет.

Фото: Pixabay