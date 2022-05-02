В Петербурге провели тайную спецоперацию по помывке памятника Пушкину

Горожане считают, что памятник был очень грязным. При этом на его фоне постоянно фотографировались люди.

Жители МО "Владимирский округ" тайно помыли памятник Александру Пушкину в Пушкинском сквере в ночь с 30 апреля на 1 мая. Гражданам надоело ждать, когда скульптуру очистят ответственные инстанции, и взялись за дело сами.

На многочисленные просьбы- требования к официальным городским службам был получен ответ, что в этом году этот памятник не включен в программу плана помывки. говорится в сообщении.

По словам петербуржцев, им был предложен и другой вариант: скинуться на транспортный подъемник. В этом случае памятник, возможно, помыли бы в начали лето. К помывке привлекли работников ЖКС.

Это самый старый памятник Пушкину в городе.

Ранее Московской площади от зимней грязи отмыли памятник Ленину.

Видео: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа / Василий Правдин