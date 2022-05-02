В Петербурге провели тайную спецоперацию по помывке памятника Пушкину

Жители МО "Владимирский округ" тайно помыли памятник Александру Пушкину в Пушкинском сквере в ночь с 30 апреля на 1 мая. Гражданам надоело ждать, когда скульптуру очистят ответственные инстанции, и взялись за дело сами.
На многочисленные просьбы- требования к официальным городским службам был получен ответ, что в этом году этот памятник не включен в программу плана помывки.
говорится в сообщении.
По словам петербуржцев, им был предложен и другой вариант: скинуться на транспортный подъемник. В этом случае памятник, возможно, помыли бы в начали лето. К помывке привлекли работников ЖКС.
Это самый старый памятник Пушкину в городе.
Ранее Московской площади от зимней грязи отмыли памятник Ленину.
Видео: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа / Василий Правдин
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