Петербуржцы не увидят Микки Мауса в стенах Эрмитажа

Государственный Эрмитаж разместит во дворе Зимнего дворца дерево с камнями вместо статуи Микки Мауса. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.
Пиотровский заявил, что от использования арт-объекта американского художника Эрмитаж был вынужден отказаться, но не называя причину этого сослался на проблему повышенного общественного внимания.
"Памятника Микки Маусу из-за вас (журналистов - прим.ред.) и не будет, - сказал Пиотровский. - Это замечательная работа известного скульптора, которая использует образ Микки Мауса, ничуть не хуже других образов, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево, окруженное камнями. Хотя, вы спросите, зачем еще одно дерево. Ведь их и так там полно. Пообсуждаем".
Можно отметить, что с 2016 года дирекцией Эрмитажа традиционно выставляются гигнтские скульптуры.
"Каждый год во дворе Эрмитажа мы размещаем один объект современного искусства. В этом году это будет работа итальянского скульптора Джузеппе Пеноне "Идеи из камня - 1372 кг света". Там будет дерево, и на нём - камни. Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется", - подчеркнул директор Эрмитажа.