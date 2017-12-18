Петербуржцы не увидят Микки Мауса в стенах Эрмитажа

На месте Микки Мауса будет стоять дерево с камнями.

Государственный Эрмитаж разместит во дворе Зимнего дворца дерево с камнями вместо статуи Микки Мауса. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Пиотровский заявил, что от использования арт-объекта американского художника Эрмитаж был вынужден отказаться, но не называя причину этого сослался на проблему повышенного общественного внимания.

"Памятника Микки Маусу из-за вас (журналистов - прим.ред.) и не будет, - сказал Пиотровский. - Это замечательная работа известного скульптора, которая использует образ Микки Мауса, ничуть не хуже других образов, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево, окруженное камнями. Хотя, вы спросите, зачем еще одно дерево. Ведь их и так там полно. Пообсуждаем".

Можно отметить, что с 2016 года дирекцией Эрмитажа традиционно выставляются гигнтские скульптуры.