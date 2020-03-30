Петербуржцам удалось снять небольшую виллу за 400 долларов за неделю.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что петербуржцы не могут выбраться с островов в Тихом океане из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, петербурженка Наталья Родионова с мужем отправилась в путешествие около месяца назад. Круиз длился 16 дней. Они посетили Австралию, Тасманию и Новую Зеландию. В итоге, когда петербуржцы должны были вылетать в Россию Новая Зеландия объявила карантин.

"Мы приехали в районе 15.00. И тут нам сказали, что Новая Зеландия буквально пару часов назад закрыла свои границы: на самолеты пускали только граждан этого государства", — отметила Наталья.

В итоге петербуржцы были вынуждены остаться в Новой Зеландии. Им удалось снять за 400 долларов дом, что в десять раз меньше ,чем в обычное время. Россияне отмечают, что денег уже почти не осталось.

"Мы еще пока держимся, но уже тяжеловато. Сейчас нашли две вакансии в магазине Duty Free. Но это, конечно, на самый крайний случай", —сказано в сообщении.

По словам Натальи, в настоящее время они всей семьей изучают иностранные языки, играют в большой теннис и занимаются йогой.

Напомним, что в Новой Зеландии зафиксировано 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге умер ещё один больной коронавирусом.

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