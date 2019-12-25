Петербуржцы смогут сообщать о проблемах города через приложение "Наш СПб в ВК"

Приложение привязано к порталу "Наш Санкт-Петербург".

У портала "Наш Санкт-Петербург" появилось приложение в социальной сети ВКонтакте – "Наш СПб в ВК". Отныне петербуржцы смогут сообщать о проблемах в городе через него. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

Жители Северной столицы смогут не только оставить обращение, но и поделиться им с другими пользователями, которые находятся в его районной или тематической группе.

Приложение будет содействовать объединению усилий в благоустройстве, укреплению сообщества активных жителей на базе конкретной группы ВК, помогать быть всегда в курсе появляющихся и решаемых проблем. пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина

Ранее мы писали, что суд Петербурга заблокирует группу "ВКонтакте" с ответами на ЕГЭ.

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