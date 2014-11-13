Суд Петербурга заблокирует группу "ВКонтакте" с ответами на ЕГЭ

Ни представитель сообщества, ни административный ответчик не явились на заседание.

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о блокировке группы "ВКонтакте", в которой продаются ответы на ЕГЭ и ОГЭ.

В объединенной пресс-службе судов города заявили, что данное сообщество ставит под сомнение необходимость образования, а также подстрекает выпускников к совершению противоправных действий.

В ходе проверки группы специалисты обнаружили информацию по вопросам, связанным с приобретением 100% контрольно-измерительных материалов и ответов ЕГЭ, ОГЭ, а также информацию о способе оплаты за полученные ответы.

Ранее в Петербурге прошли судебные разбирательства за нарушения на ЕГЭ. В одном случае девушку ждет осенняя пересдача, в другом школьник отделался замечанием.

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