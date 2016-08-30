У петербуржцев появилась возможность взять в аренду Hyundai на год

В скором времени арендовать авто может будет от одного часа.

У каршеринга в Петербурге появился конкурент. Петербуржцы смогут взять в аренду автомобиль марки Hyundai от 1 дня до 1 года. ГК "Аларм-Моторс" запустил сервис онлайн-подписи Hyundai Mobility, сообщила пресс-служба организации.

В перспективе арендовать авто можно будет от одного часа. Среди предложенных моделей — кроссоверы Creta, Santa Fe, Tucson, бизнес-седан Sonata и микроавтобус H-1.

Первые пять человек уже оформили услугу, трое из них выбрали автомобиль модели Santa Fe.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что корейский автопроизводитель заявил о готовности начать строить новый завод.

Фото: pixabay.com