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У петербуржцев появилась возможность взять в аренду Hyundai на год
Сегодня, 19:36
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nadezhda_sib

У петербуржцев появилась возможность взять в аренду Hyundai на год

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В скором времени арендовать авто может будет от одного часа.

У каршеринга в Петербурге появился конкурент. Петербуржцы смогут взять в аренду автомобиль марки Hyundai от 1 дня до 1 года. ГК "Аларм-Моторс" запустил сервис онлайн-подписи Hyundai Mobility, сообщила пресс-служба организации. 

В перспективе арендовать авто можно будет от одного часа. Среди предложенных моделей — кроссоверы Creta, Santa Fe, Tucson, бизнес-седан Sonata и микроавтобус H-1.

Первые пять человек уже оформили услугу, трое из них выбрали автомобиль модели Santa Fe. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что корейский автопроизводитель заявил о готовности начать строить новый завод. 

Фото: pixabay.com 

Теги: аренда машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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