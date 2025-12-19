Петербуржцы массово идут работать на заводы из-за стабильного дохода

Спрос на рабочие профессии в Петербурге достиг 118 тысяч вакансий в 2025 году.

В 2025 году рабочие профессии в Петербурге составили 16% от всех вакансий, что соответствует более 118 тысячам предложений. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Предприятия города отмечают, что новичков нельзя сразу допускать к сложному оборудованию, поэтому сотрудники проходят обучение под конкретные производственные задачи. Заводы направляют кандидатов на курсы переподготовки за свой счёт и выплачивают стипендию на период обучения.

Такая практика позволяет закрывать до 40% потребности предприятий в кадрах. На переобучение чаще всего приходят жители города в возрасте от 30 до 40 лет, которые стремятся освоить востребованные на производстве навыки.

Фото: пресс-служба "Автозавода "Санкт-Петербург"