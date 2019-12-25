Петербуржцы испытывают сложности с записью в МФЦ

МФЦ возобновили работу с 25 мая по предварительной записи.

Петербуржцы пожаловались на сложности с записью в МФЦ в среду, 17 июня.

Чтобы попасть в МФЦ необходимо предварительно записаться. Однако сегодня автоответчик предлагает подождать не менее 10 минут, после чего связь зачастую прерывается. МФЦ не справляется с потоком заявителей, которые хотят зарегистрировать право на недвижимость: там автоответчик сообщает, что запись закрыта на две недели.

Пресс-служба центра "Мои документы" подтвердила непростую ситуацию: горячая линия работает с перегрузкой. Так, до пандемии количество звонков составляло около 4 тысяч в день, в а июне начало достигать до 14 тысяч.

Ранее мы писали, что у МФЦ на Туристской улице заметили очередь.

Фото: pixabay