Видео: петербуржцы разгуливают по льду в ноль градусов

Горожан заметили на льду Малой Невы.

Днем 31 января житель Петербурга заметил на льду Малой Невы людей. Мужчина удивился безответственности горожан и напомнил, что на улице всего 0 градусов.

На записи видно, что петербуржцы гуляют по тонкому льду в районе Мытнинской набережной, 9. Желая сократить дорогу, люди забывают о мерах безопасности и предупреждениях спасателей. Однако эта ситуация не волнует даже их.

Рядом с местом событий расположена станция МЧС. К слову, сотрудники экстренной службы никак не реагируют на хождение пешеходов по тонкому льду.

Ранее мы писали, что дворники убирали снег с поверхности Крюкова канала.

Видео: Piter.TV