Жители Москвы и Петербурга за два дня купили более 10 тыс. билетов в Крым

Новое направление стало настолько популярно, что сайт перевозчика временно не работал 8 ноября.

С начала продаж билетов в Крым прошло 2 дня, за это время из Петербурга и Москвы и в обратном направлении было продано более 10 тыс. билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Самым востребованным у россиян оказался маршрут Москва - Симферополь. В пресс-службе отметили, что чаще всего билеты приобретают в железнодорожных кассах.

Из-за высокого спроса на новое направление в первый день продаж сайт перевозчика временно вышел из строя. Поезда начнут курсировать в конце этого года, в них будут как купе, так и плацкарты.

Фото: grandtrain.ru