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Жители Москвы и Петербурга за два дня купили более 10 тыс. билетов в Крым
Сегодня, 21:24
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nadezhda_sib

Жители Москвы и Петербурга за два дня купили более 10 тыс. билетов в Крым

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Новое направление стало настолько популярно, что сайт перевозчика временно не работал 8 ноября.

С начала продаж билетов в Крым прошло 2 дня, за это время из Петербурга и Москвы и в обратном направлении было продано более 10 тыс. билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Самым востребованным у россиян оказался маршрут Москва - Симферополь. В пресс-службе отметили, что чаще всего билеты приобретают в железнодорожных кассах. 

Из-за высокого спроса на новое направление в первый день продаж сайт перевозчика временно вышел из строя. Поезда начнут курсировать в конце этого года, в них будут как купе, так и плацкарты

Фото: grandtrain.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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