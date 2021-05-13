Петербуржцы хотят перенести памятник "Всем жертвам Гражданской войны" в Любашинский сад

По словам граждан, сейчас памятник напоминает "валун".

Любашинский сад - любимое место для отдыха жителей Калининского района. Однако в ближайшем будущем власти Петербурга намерены благоустроить сад, превратив его в общественное пространство. Краевед Александр Брянцев рассказал "Петербургскому дневнику", как видят площадь между Полюстровским проспектом и проспектом Металлистов, а также Замшиной улицей жители северной части города.

Эксперт рассказал, что местные граждане считают нужным создать ещё одну велодорожку или же организовать дополнительный пешеходный переход на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов. Брянцев отмечает, что переходить дорогу к скверу Безбородко крайне неудобно.

Также специалист считает важным оставить "зелёный каркас" Любашинского сада. По словам Брянцева, жители Калининского района нуждаются в большом количестве прогулочных озеленённых территорий.

К тому же, эксперт отметил, что петербуржцы давно хотят перенести в сад памятник "Всем жертвам Гражданской войны" (также его называют памятником "Примирение"). Он расположен напротив Любашинского сада, у школы №138.

Если к нему не подойти близко, то складывается впечатление, что это просто валун лежит. Александр Брянцев.

Также местные жители считают нужным усовершенствовать детские площадки.

Ранее мы писали, что в Шушарах установили памятник местным пробкам.

Фото: gov.spb.ru