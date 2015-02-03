Петербуржцы стали чаще называть детей древнеславянскими именами

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по новорожденным в 2022 году. Петербуржцы чаще дают своим детям необычные имена.
Так, популярны древнеславянские и древнегреческие имена: Велидар, Весемир, Дамирослав, Евсевий, Огнеслав, Патрикей, Севериан, Донесса, Евстолия, Истислава, Славяна, Харитония. Кто-то решил назвать ребенка в честь героя фильма или времени года: Беллатриса, Осень.
Информацией о самом популярном необычном имени, которое родители дали новорожденному, комитет не располагает.
Фото: Pxhere.com
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