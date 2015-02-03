Петербуржцы стали чаще называть детей древнеславянскими именами

Также детей называют в честь героев фильмов и наименований времен года.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по новорожденным в 2022 году. Петербуржцы чаще дают своим детям необычные имена.

Так, популярны древнеславянские и древнегреческие имена: Велидар, Весемир, Дамирослав, Евсевий, Огнеслав, Патрикей, Севериан, Донесса, Евстолия, Истислава, Славяна, Харитония. Кто-то решил назвать ребенка в честь героя фильма или времени года: Беллатриса, Осень.

Информацией о самом популярном необычном имени, которое родители дали новорожденному, комитет не располагает.

Фото: Pxhere.com