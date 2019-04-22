Петербуржцев зовут на бесплатные экскурсии

Акция приурочена к открытию летнего туристического сезона. В этом году запись продлится с 25 по 28 апреля.

Дан старт записи на социальную акцию "Гостеприимный Петербург". Участники смогут получить бесплатные пригласительные в музеи, на экскурсии, концерты, квесты, мастер-классы. Информация об этом появилась на официальном городском туристическом портале.

Акция приурочена к открытию летнего туристического сезона. В этом году запись продлится с 25 по 28 апреля. Уже с 30 апреля приобретёнными приглашениями можно будет воспользоваться.

Как ранее рассказывал телеканал "Санкт-Петербург", в этом году подготовлено более 18 тысяч пригласительных.

Распространять приглашения будут через официальный канал Visit-Peterburg в Telegram и сообщество ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте / Visit-Petersburg.ru