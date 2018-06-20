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В Петербурге начался сезон водных экскурсий по рекам и каналам

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В прошедшие солнечные выходные заполняемость теплоходов составила 85%.

В Санкт-Петербурге на выходных открылся сезон водных экскурсий по рекам и каналам, который открыли судоходные компании. Об этом сообщает пресс-служба "Единого центра водного туризма".

В прошедшие солнечные выходные заполняемость теплоходов составила 85%. Самым популярным был маршрут "Северная Венеция", который идет по Мойке, Фонтанке и затем выходит в Большую Неву.

В мае в Северной столице будут открыты два причала, в Кронштадт можно будет добраться на скоростном катамаране "Грифон". Также будет составлен обновленный маршрут по современному Петербургу.

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Видео: Piter.TV

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Теги: нева, реки и каналы, эскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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