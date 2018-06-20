У Аничкова моста отремонтируют дворец Белосельских-Белозерских

Здание было возведено в 1800 году супругой князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского.

В Петербурге в скором времени отремонтируют дворец Белосельских-Белозерских. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Здание было возведено в 1800 году супругой князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. Изначально дворец был выстроен в стиле "классицизм", в 1848 году архитектор Штакеншнейдер перестроил здание в стиле барокко. Также во дворце появился водопровод и деревянную мостовую заменили на брусчатку.

На сегодняшний день во дворце находится концертный зал и проводят экскурсии. Деньги на капитальный ремонт выделят из федерального бюджета.

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Фото: Дворец Белосельских-Белозерских/ ВК