Концерт "Симфонические сказки. Снежная королева"

В преддверии Нового года представят "Снежную королеву" Ганса Христиана Андерсена с музыкальными картинами скандинавских мастеров и песочной анимацией. Посетителей ожидает рассказ о волшебном зеркале, осколки которого могут превратить сердце в кусок льда. Главные герои – Снежная королева, Кай и Герда.
Прозвучит музыка Эдварда Грига и Яна Сибелиуса. Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Мирас Нуржанов.
Фото: ВКонтакте / Дворец Белосельских-Белозерских
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все