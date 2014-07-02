Концерт "Симфонические сказки. Снежная королева" пройдет 15 декабря во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 13:00. Для посетителей старше 6 лет.

В преддверии Нового года представят "Снежную королеву" Ганса Христиана Андерсена с музыкальными картинами скандинавских мастеров и песочной анимацией. Посетителей ожидает рассказ о волшебном зеркале, осколки которого могут превратить сердце в кусок льда. Главные герои – Снежная королева, Кай и Герда.

Прозвучит музыка Эдварда Грига и Яна Сибелиуса. Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Мирас Нуржанов.

Фото: ВКонтакте / Дворец Белосельских-Белозерских