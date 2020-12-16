Петербуржцев ждут теплые выходные с дождями и ночными ливнями

В последний уикенд лета в Петербурге будет тепло, но не обойдется без дождей.

В пятницу 29 августа в Петербурге ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +9...+11 градусов, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов. В субботу 30 августа синоптики прогнозируют более теплую погоду.

Ночью температура будет +14...+16 градусов, днем поднимется до +19...+21 градуса. В ночные часы и утром возможны дожди и локальные ливни, днем также ожидаются кратковременные осадки. В воскресенье 31 августа кратковременные дожди сохранятся. Ветер будет слабым, переменных направлений. Температура ночью составит +15...+17 градусов, днем останется в пределах +18...+20 градусов.

Тем не менее, по прогнозу синоптика Александра Колесова погода улучшится к концу рабочей недели.

Фото: Piter.TV