Петербуржцев ждет девять дней лекций и выставок на фестивале "Архитектон"

В "Манеже" стартует фестиваль "Архитектон" с участием Ленобласти.

В Петербурге 24 октября начал работу фестиваль "Архитектон", объединивший архитекторов, дизайнеров и жителей города, интересующихся градостроительным искусством. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" и продлится девять дней.

По информации организаторов, в программе фестиваля запланировано более 120 лекций, мастер-классов, круглых столов и интерактивных мероприятий. В этом году к проекту впервые присоединилась Ленинградская область.

Президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга Владимир Григорьев отметил, что главная цель фестиваля — создать открытую площадку для общения и обмена идеями между профессионалами и горожанами. "Архитектура — это зеркало общества, способ понять, как живет и развивается город", — сказал он.

Центральным событием фестиваля станет вручение премии "Архитектон", в рамках которой оцениваются более 190 работ. Среди номинаций — реализованные и концептуальные проекты жилых и общественных зданий, а также студенческие и дипломные работы.

Ранее сообщалось, что XVIII Международный форум "Старшее поколение" состоится в Петербурге в конце октября.

Фото: Telegram / Николай Линченко