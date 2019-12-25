Петербуржцев вне групп риска просят не сдавать анализы на коронавирус

Ответственный и адекватный подход к этому делу снизит нагрузку на сотрудников лабораторий.

Роспотребнадзор города обратился к здоровым петербуржцам с просьбой не проверяться на коронавирус, передало издание "Форпост Северо-Запад".

Так, людей, которые не выезжали за границу, не контактировали с зараженными, не чувствуют недомогания, просят остаться дома и не проходить тест на вирус, потому что нагрузка на лаборатории Петербурга очень велика. Медики просто не успевают обрабатывать данные.

Ранее мы писали, что более 9 тысяч петербуржцев сдали анализы на коронавирус.

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