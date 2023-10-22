Петербуржцев в Анталье не пустили на рейс без платного медосмотра ребенка

Семью из Петербурга задержали в аэропорту Антальи из-за укусов у младенца.

В аэропорту Антальи семью из Санкт-Петербурга задержали при регистрации на рейс в Россию, потребовав оплатить медицинский осмотр их 8-месячной дочери, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером 13 августа при посадке на рейс № 3217 в Петербург. Сотрудница регистрации заметила на лице и теле ребенка следы укусов насекомых и заявила, что регистрация возможна только после осмотра врача, стоимость которого составила €120.

По словам матери, медосмотр был проведен без измерения температуры и анализов, врач лишь осмотрел укусы с помощью увеличительного стекла и оформил справку. Оплату взяли частично в долларах — $60, а оставшуюся сумму в размере 9,9 тыс. руб. перевели на карту частного лица. После получения справки семью зарегистрировали с задержкой примерно на 10 минут. В документах был указан диагноз "крапивница".

В июле в этом же аэропорту семья из Петербурга столкнулась с другим препятствием — их не допустили на рейс из-за отсутствия детского кресла, хотя правила авиакомпании позволяли перевозку ребенка до 2 лет на руках у родителей.

Фото: pxhere.com