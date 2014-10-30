Петербуржцев приглашают на выставку в Смольном "Садовая кантора Петра I. Наследие"

Посетителям расскажут о том, как в нашей стране появилась традиция отдыхать на даче.

В Петербурге открылась выставка, посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра Великого и его вкладу в развитие садоводства в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Посмотреть экспозицию Садовая кантора Петра I. Наследие" можно в Смольном. Посетителям расскажут о том, как в нашей стране появилась традиция отдыхать на даче.

Петербуржцам, как никому другому, близко слово "дача". Дети с удовольствием проводят на природе летние каникулы, а старшее поколение выращивает восхитительные цветы, фрукты и овощи. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.tv: в Петербурге запустили бесплатную программу по диагностике рака легкого.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга