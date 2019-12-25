Петербуржцам назвали пять продуктов-антидепрессантов, которые избавят от зимней хандры

Уровень гормона счастья увеличивает мясо, бананы и шоколад.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу назвало пятерку продуктов-антидепрессантов, которые помогут избавиться от зимней хандры. Лидером рейтинга стало мясо курицы, свинины или говядины. Оно содержит аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина — гормона счастья. Кроме того, после съеденного куска мяса улучшается настроение и повышается концентрация внимания и памяти. Содержащийся в мясе витамин B12 поможет справиться с бессонницей и депрессией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На втором месте в списке продуктов-антидепрессантов оказались бананы. Они содержат аминокислоту триптофан, которая превращается в "гормон счастья" серотонин. После съеденного банана у человека повышается настроение, улучшается сон, становится крепче нервная система. Этот фрукт снимает депрессию и тревожность.

Также в список попал темный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78%. Благодаря фенилэтиламину в организме вырабатываются эндорфины. Магний позволяет бороться со стрессом.

В топ-5 попали морская капуста, благодаря которой вырабатывается адреналин, и каша, особенно овсяная и гречневая. Все они помогают регулировать уровень сахара в крови.

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