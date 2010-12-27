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Петербуржцам предложили новый сервис по поиску еды
Сегодня, 12:25
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alexandra08
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Петербуржцам предложили новый сервис по поиску еды

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"Яндекс. Карты" теперь показывают не только заведения, но и блюда из меню.

Петербуржцам предложили новый сервис по поиску еды, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".

У сервиса появился новый способ поиска ресторанов и кафе Петербурга. "Яндекс. Карты" теперь показывают не только заведения, но и блюда из меню. Например, можно спросить приложение "где подают борщ" или "где поесть хинкали", и сервис покажет на карте все цены и места.

"Яндекс" поймет многие запросы: тех, кто спрашивает "где выпить негрони", и тех, кто пишет коротко  -  "хочу окрошку".  Если указать конкретный  район, то сервис сформирует зону поиска: отыщет "кафе с супом том ям на Сенной". Приложение также расскажет подробности: рейтинг, часы работы и другое.

Пока эта функция "Яндекса" доступна только петербуржцам и москвичам. Но разработчики обещают, что в дальнейшем она появится и в других регионах.

Фото: pixabay.com

Теги: заказ еды , сенная , яндекс , яндекс карты
Категории: Новости СПб Лента новостей

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