Петербуржцам предлагают посчитать птиц

Общеевропейский конкурс объединится с природной миссией.

Сегодня стартовал ежегодный народный Общеевропейский учет птиц – EuroBirdwatch 2019, сообщил комитет по природопользованию. Он будет проходить до вечера воскресенья. В этом году его координирует "Дирекция особо охраняемых природных территорий".

Цель этой акции – силами волонтерами подсчитать всех, в том числе перелетных, птиц, которые встретятся участникам. Это будет происходить одновременно на всем Евразийском континенте, от Атлантического до Тихого океана. Численность пернатых разных видов важно определить для того, чтобы понять, каким правилам и закономерностям миграций и природных изменений планеты следуют птицы.

Учет птиц – не только важная природная миссия, но и соревнование. Победит та страна и тот регион, где самое большинство волонтеров насчитало больше всего пернатых. В прошлом году в лидеры по птичьим списках вышли Венгрия, Нидерланды и Польша, Россия вошла в десятку. Петербург занял третье место по количеству участников, его обогнали Москва и Тверь.

Анкету учета птиц и памятку определения вида, а также важную для регистрации информацию можно найти на сайте комитета по природопользованию. Готывое анкеты организаторы отправят в Словацкое орнитологическое общество.

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Фото: Piter.tv