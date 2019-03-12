Петербуржцы увидят фильм "Балканский рубеж" Эмира Кустурицы на неделю раньше остальных

Фильм покажут 15 марта в ТРК "Гранд Каньон".

У петербуржцев появилась возможность увидеть премьеру фильма "Балканский рубеж" на неделю раньше других россиян. Премьерный показ состоится уже 15 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли на территории Югославии в 1999 году. Тогда российская спецгруппа получила приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удержать его до прихода подмоги. Российская сторона была в неравном бою с террористами.

Сценарист и продюсер Эмир Кустурица. Премьера состоится в ТРК "Гранд Каньон". По всей России фильм начнут показывать 21 марта.





Фото и видео: 20th Century Fox Russia/ YouTube









