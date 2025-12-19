Петербуржцам показали стройплощадку будущей станции метро "Заставская"

Как будет выглядеть новая глубокая станция метро в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге представили территорию строительства подземного вестибюля станции метро "Заставская", которая войдет во вторую очередь Красносельско-Калининской линии. Речь идет о будущей станции глубокого заложения пилонного типа, рассчитанной на десять пассажирских проемов. "Заставская" разместится между проектируемыми станциями "Броневая" и "Боровая". Проект предусматривает один выход на поверхность, а также пересадку на станцию "Московские ворота" Московско-Петроградской линии.

Подземный вестибюль планируют разместить вдоль Парфеновской улицы, на участке между Заставской и Старообрядческой улицами. В настоящее время на этой территории находится пустырь и одно небольшое здание. Отмечается, что сам вестибюль будет полностью расположен под землей. На поверхность выведут только павильон с лестничным маршем и отдельный павильон с лифтом, предназначенным для маломобильных пассажиров.

В конце мая 2025 года на участке строительства фиксировали появление строительной техники, включая экскаватор и самосвал, однако официальных сообщений о начале подготовки стройплощадки на тот момент не поступало.

Ранее гендиректор "Метрострой Северной столицы" рассказал, что тоннель до "Каменки" в принципе сооружен.

Фото: Telegram / "Подземник"